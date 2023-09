Tipps für den perfekten Laufschuh: Federleichte Klötze an den Füssen

Sie sind kaum mehr zu übersehen. Seit einiger Zeit fallen Laufschuhe nicht mehr nur durch grelle Farben, sondern auch wegen ihrer neuartigen Formen auf. Verantwortlich dafür ist Laufschuhhersteller Hoka. Die US-Firma gilt als Vorreiter in der Cushion-Technologie, also der Dämpfung der Schuhe. «Hoka setzte als erste Firma auf eine sehr voluminöse Zwischensohle aus einem sehr leichten Schaumstoff aus Luft und Gas», weiss Bieler. Für alle, denen diese Optik nicht gefällt, gibts schlechte Nachrichten: Mittlerweile haben praktisch alle andere Laufschuh-Hersteller in dieser Technologie nachgezogen. Auch wenns teilweise in den Augen wehtut –wenigstens die Gelenke wird es freuen.