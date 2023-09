Ist das Boxtraining so gut wie sein Ruf?

Der Arbeitstag ist beendet, und die Kundschaft strömt mit lockeren Gesichtszügen in die Räumlichkeiten von JS-Training in Chur West. Jann Scherer ist hier Gründer, Firmeninhaber und Trainer in Personalunion. Er sitzt entspannt an der Bar im Eingangsbereich und empfängt die Freunde des feierabendlichen gemeinsamen Bewegungsdrangs. Auch Neueinsteiger sind darunter, die sich nach einem Schnupperkurs erkundigen. Kein Problem. Scherer stand einst selbst als Amateur im Boxring. Aus der grossen Karriere wurde dann nichts. Die Schulter wollte nicht mitmachen.