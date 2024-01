Pro und Contra: Skischulen ja oder nein?

Hin und wieder halten die Gruppen. Sie bekommen Theorie vermittelt, warten auf Schlusslichter oder besprechen die bevorstehende Abfahrt. Schön und gut. Meist halten sie aber genau in einem Nadelöhr oder mitten in der Piste. Die Gruppen sind so anderen Skifahrerinnen im Weg. Es entsteht Chaos, und es kann zu gefährlichen Situationen kommen. Dass man sich als Skifahrer darüber nervt, ist verständlich. Schliesslich heisst eine Skiregel: «Halte nur am Pistenrand oder an übersichtlichen Stellen an.» So viel zur vermittelten Theorie und der Umsetzung in die Praxis.