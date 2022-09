Fanfreude, aber mit schlechtem Gewissen

Wenn am 20. November die Fussball-WM in Katar beginnt, bleiben die Bildschirme schwarz – zumindest in einigen Kneipen in Köln und Düsseldorf. Sie boykottieren den Anlass. Dem Ruf des Weltfussverbands Fifa hat die Vergabe der WM nach Katar nicht geholfen. Es ist ein Land, in dem die lokale Liga lediglich eine Handvoll Fans interessiert und die Temperaturen keinen Spielbetrieb im Sommer erlauben. Hartnäckig hält sich zudem der Verdacht, dass bei der Vergabe nicht alles mit rechten Dingen zu- und herging.