Europameister mit grossen Ambitionen

Gerechnet habe er nicht damit – aber gehofft natürlich. «Zuvor in den Sprint-Weltcups in Morgins und im italienischen Caspoggio war ich jeweils auf Platz 2 gelaufen. Darum waren meine Erwartungen schon etwas gestiegen», erzählt Patrick Perreten. Der Skitourenläufer aus Küblis schaut unmittelbar vor dem Weltcupfinale am kommenden Wochenende im französischen Flaine nochmals auf die Europameisterschaften im spanischen Boí Taüll zurück. Mit dem Titel in der U23-Kategorie hat Perreten am 9. Februar eines seiner wertvollsten Resultate in der bisherigen Karriere erreicht.