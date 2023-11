Glarner Sportforum: Was ist, wenn mir eine Athletin vor lauter Freude um den Hals fällt?

«Kinder und Jugendliche erleben von Anfang an sauberen, fairen und respektvollen Sport. Ihre Würde und Integrität wird stets bewahrt.» Mit diesen Worten begrüsste Marco Schifferle vom Glarner Sportverband das Publikum am Sportforum in der Aula der Kantonsschule in Glarus. Es ist auch der erste Satz in der neuen Sportstrategie des Kantons Glarus. Und der Glarner Sportverband arbeitete an der Erarbeitung dieser Strategie mit. Deshalb hat der Verband diesen Satz oder dieses Thema ins Zentrum des diesjährigen Sportforums gestellt.