Erfolgreiche Bündner Qualisieger 

Nach zwei Jahren Unterbruch fand der Bündner Gruppenfinal im Schiesssport auf dem Rossboden in Chur wieder statt. Die wechselhaften Lichtverhältnisse sowie der starke Wind sorgten für keine optimalen Bedingungen. Doch das störte das Felsberger Schützenquintett in der Gewehrkategorie 300 Meter Feld A (freie Sportwaffe) nicht. Es konnte sich knapp vor der Gruppe Sedrun-Tujetsch durchsetzen, welche nach der ersten Runde noch in Führung gelegen hatte.