Erfolgreiche Bündner Leichtathleten

Diverse Bündner Leichtathletinnen und Leichtathleten waren über das Auffahrtswochenende im Einsatz. In Langenthal ging Jan Gredig (LA BTV Chur) im Speerwurf an den Start. Sein Speer landete kurz vor der 60-Meter-Linie und dominierte so das Feld. Selina Capaul, ebenfalls vom BTV Chur, zeigte mit einer Weite von 46.24 Meter ebenfalls einen sehr guten Wettkampf. Für Capaul bedeutete das eine Neue persönliche Bestleistung, blieb aber knapp unter der EM-Limite. Alina Frei (AJ TV Landquart) erreichte hingegen im Hürdenlauf mit der Zeit von 14.24 Sekunden eine neue Saisonbestleistung.