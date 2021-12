Er weiss jetzt, dass er es kann

Und dann zuckt Alex Fiva mit den Achseln. «Was will ich mehr sagen?», fragt er. «Es hat super gepasst.» Am Sonntag stand der Athlet aus Parpan in er Val Thorens zuoberst auf dem Podest. Es ist sein 13. Sieg im Weltcup. Nach einem Wochenende, dass so sehr zu Fiva passt, wie seine trockene Art – auch im Moment des Triumphs. Am Samstag gehörte Fiva im Osten Frankreichs zu den vielen und namhaften Opfer der Wetterkapriolen, sein Wettkampf war nach der Qualifikation gelaufen.