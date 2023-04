Die National League machte viel Spass

Die National-League-Saison 2022/23 ging am Donnerstagabend mit dem siebten Play-off-Finalspiel zwischen Genf-Servette und Biel zu Ende. Mit den «Grenats» fand die Meisterschaft einen logischen und würdigen Sieger. Viel wurde vor dieser Spielzeit diskutiert und kritisiert. Grosses Thema war die Ausländererhöhung von vier auf sechs Imports pro Team. Nur die finanzkräftigen Teams würden davon profitieren. Die Schweizer würden viel weniger Eiszeit in den wichtigsten Phasen bekommen, worunter auch die Nationalmannschaft leiden werde, so der Tenor.