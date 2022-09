Zittersieg in Langnau: Der HCD bezwingt das Schlusslicht mit 3:1

Der HC Davos siegt mit 3:1 in Langnau und feiert damit den dritten Sieg in Serie. Nach drei Niederlagen im Penaltyschiessen, holt der HCD nun also drei Mal hintereinander die volle Punktzahl.

In Führung gehen dabei aber die Langnauer. Doch im Stile einer Spitzenmannschaft schlägt der HCD im ersten Drittel mit zwei Treffern zurück. Zuerst ist es Dominik Egli, dann Magnus Nygren, die im Powerplay für die zwischenzeitliche 2:1-Führung sorgen.

Im Mitteldrittel macht der HCD herzlich wenig fürs Spiel und kann froh sein, dass es sich auf Torhüter Sandro Aeschlimann verlassen kann. Hier zeigt sich der Unterschied zwischen den Davosern und dem Tabellenschlusslicht Langnau, das vorne nicht reüssieren kann.

Im Schlussabschnitt lebt die Partie weiterhin von der Spannung. Lange sind die Langnauer näher dran am Tor. Erzielen tun es aber zum Schluss die Davoser in der Person von Raphael Prassl. Der Davoser Stürmer entwischt kurz vor Schluss und trifft zur definitiven Entscheidung ins längst verwaiste Langnauer Tor. Das 3:1 ist aus Davoser Sicht auch das Schlussresultat im Emmental.

Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid an diesem Abend. Nachfolgend der Ticker zum Nachlesen. Seid auch morgen Samstag wieder dabei, wenn der HC Davos um 19.45 Uhr zu Hause Ajoie empfängt. Gute Nacht!