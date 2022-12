Die Heimat des Örebro HK

Zudem sind die Möbel vieler Haushalte schwedischen Ursprungs. Denn das gelb-blaue Möbelhaus Ikea wurde in 1943 in Schweden gegründet. Und vielleicht kommt ja das nächste Gewinnerteam des Spengler Cups aus Schweden? Für Örebro wäre es ein Premierensieg, denn der im Jahr 1990 gegründete Klub nimmt zum ersten Mal am Traditionsturnier teil. Seit der Saison 2013/14 spielt das Team in der höchsten Schwedischen Liga (SHL) und beendete die abgelaufene Saison im Playoff-Viertelfinale, wo es am Finalisten Luleå scheiterte.