Bei IFK Helsinki Zuhause

Finnland ist eine richtige Eishockey-Nation. Keine Sportart ist bei den Finninnen und Finnen beliebter. Rund 1,2 Prozent der Gesamtbevölkerung spielen Eishockey. Nur in Kanada ist diese Quote mit 1,76 Prozent höher. Zum Vergleich: In der Schweiz spielen 0,35 Prozent der Gesamtbevölkerung Eishockey. Man darf also gespannt sein, wie sich die Finnen am diesjährigen Spengler Cup schlagen.