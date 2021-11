«Wir werden es schaffen, auf den richtigen Weg zu kommen»

Er erinnert sich gern an die MSL-Meisterschaft 2019/20. Damals überzeugte Jan Monstein in der Regular Season als intern zweitbester Skorer mit sieben Toren und 15 Assists. «Das war eine tolle Saison», sagt der 23-Jährige. Der EHC Chur, damals mit wenig Kredit ins Championat gestartet, belegte am Ende den erstaunlichen vierten Schlussrang. In der laufenden Meisterschaft ist der 1,90 Meter grosse Stürmer hinter Mischa Bleiker erneut zweitbester Skorer. «Im Vergleich zu 2019/20 sind wir breiter aufgestellt. Jede Linie kann etwas aufs Eis zaubern», sagt Monstein.