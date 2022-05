Wir hatten vielleicht zu grosse Erwartungen

Was haben wir alle schon geträumt nach der grandiosen Gruppenphase der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft an der WM in Helsinki. Sieben Spiele, sieben Siege, darunter gegen das grosse Kanada und gegen Erzrivale Deutschland. Nun ist der Höhenflug des Nationalteams abrupt gestoppt worden, man wurde gnadenlos auf den Boden der Realität zurückgeholt.