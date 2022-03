«Wir haben 51 Spiele gekrampft, um an diesen Ort zu kommen» 

Auch mit 38 Jahren strahlt Andres Ambühl noch, wenn er auf die Play-offs angesprochen wird. Am Freitag bestreitet der Davoser Captain in Rapperswil sein 186. Spiel in der entscheidenden Meisterschaftsphase, es sind seine 17. Play-offs in der National League. Vier Jahre ist es nun her, seit Ambühl mit dem HCD die letzte Play-off-Partie bestritten hat. 2019 mussten die Davoser in die Play-outs, 2020 wurde die Saison abgebrochen und im letzten Jahr scheiterten die Bündner in den Pre-Play-offs am SC Bern. «Ich freue mich extrem.