Weitere Siege für Arosa und Chur – das Eishockey-Roundup vom Wochenende

Auch dem EHC Chur läuft es in der neuen Saison wie geschmiert. Nach der Auftaktniederlage in Lyss gewannen die Hauptstädter am Samstag gegen den letztjährigen Finalisten Huttwil knapp 2:1 und feierten den dritten Sieg in Serie. Cyrill Bischofberger brachte den EHC nach Spielmitte auf Pass von Haueter und Portmann in Führung.