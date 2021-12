Wechselt Michael Fora zum HCD?

Seit zwei Jahren führt Fora sein Team als Captain an. In dieser Saison bestritt Fora allerdings bisher erst 20 Spiele in denen ihm zwei Tore und sieben Assists gelangen. Wegen einer Schulterverletzung ist Fora bis heute nicht mehr zum Einsatz gekommen. Möglicherweise könnte er aber rechtzeitig zum Spengler Cup, an dem Ambri auch dieses Jahr wieder teilnimmt, wieder fit sein.