Schweiz gegen Deutschland mit Mayer im Tor?

Ist die Zeit für die Schweiz reif?

Der Schweiz winkt heute Nachmittag eine goldene Chance. Der erste Einzug in den Halbfinal seit der Silber-WM 2018, der dritte in der Neuzeit insgesamt, soll Tatsache werden. Die Frage, die sich stellt: Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Mannschaft tritt in Riga so gefestigt und stark wie vielleicht noch nie auf. Ist mit zahlreichen hochklassigen NHL-Spielern gespickt, den Deutschen spielerisch klar überlegen und gegen den Nachbarn favorisiert. Das Nationalteam will die ambitionierten Vorgaben, die der Trainer Patrick Fischer über Jahre in den Köpfen von Spielern, Staff, Medien und Fans festsetzte, endlich umsetzen. Nicht weniger als Gold, der Titel, soll her. Heute Nachmittag hat die Schweiz die Möglichkeit, nach den Enttäuschungen der jüngeren Vergangenheit mit vier Viertelfinal-Outs an den letzten vier Grossturnieren endlich mal wieder in einem K.o.-Spiel zu zeigen, was wirklich in ihr steckt – und den ersten Schritt zum grossen Traum zu machen.