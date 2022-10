Unfreiwillige Pause

Er schmunzelte. Er überlegte. Dann sagte er: «Es läuft mir mega.» Wieder überlegte Jan Rutz und ergänzte: «Nein, damit habe ich nicht gerechnet, höchstens gehofft.» Der 20-Jährige gehört beim EHC Chur in der My Hockey League, der dritthöchsten Spielklasse des Landes, zu den Gewinnern in der noch jungen Saison. Am Samstag folgte nun aber ein Dämpfer. In der 19. Minute kam es gegen Franches-Montagnes zu einem Zusamnenprall. Rutz spielt danach weiter, kehrte nach der ersten Pause aber nicht aufs Eis zurück.