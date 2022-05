Überzeugend, aber mit Luft nach oben

Sieben Spiele, sieben Siege: Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft konnte an der WM in Finnland bisher überzeugen. Doch nun geht es so richtig um die Wurst. Im Viertelfinale wartet mit den USA ein machbarer, aber nicht zu unterschätzender Gegner. Wer hat in der Gruppenphase überzeugt? Was hat die Schweiz besonders gut gemacht? Und was muss noch besser werden? Eine Analyse.