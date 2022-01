Traditionsevent auf dem Lej Suot geht erfolgreich über die Bühne

Angemeldet zum traditionellen «Chneble» auf dem See waren Teams aus der Deutschschweiz, vereinzelt aus der Westschweiz und aus Deutschland, Österreich und England, wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben. Mit von der Partie waren Spielerinnen und Spieler aus allen möglichen Leistungsstufen – vom Amateur bis hin zum Ex-Profispieler. Für alle galten dieselben Spielregeln und Vorgaben. Gespielt wurde nach kanadischer Art: Vier gegen vier und ohne Goalie. So waren auch Körperkontakt und hohe Schüsse nicht erlaubt.