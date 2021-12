Torjäger und Torverhinderer als Musterschüler

Der letzte Eindruck zählt. Insofern betrieben die Spieler des HC Davos beim 1:6-Debakel gegen die SCL Tigers unter der Woche keine Eigenwerbung. Dennoch dürfen die Bündner auf eine äusserst gelungene erste Hälfte dieser Saison zurückblicken. Nach 26 Runden mischt der HCD an der Spitze der Tabelle mit. Er überzeugt in Powerplay und Boxplay, hat ligaweit am wenigsten Gegentore kassiert und tritt offensiv ähnlich produktiv auf wie schon in den vergangenen Jahren.