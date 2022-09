Top 6 sind ein Muss, aber es liegt noch mehr drin

Die eishockeyfreie Zeit hat endlich ein Ende. Am Freitagabend startet der HC Davos in Genf in die Saison 2022/23. Nach starken Leistungen in der Champions Hockey League sind die Hoffnungen auf eine Fortsetzung in der Meisterschaft gross und berechtigt. Auch wenn der HCD finanziell nicht ganz mit Teams wie Zug, Zürich oder Lugano mithalten kann, hat Sportchef Jan Alston eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt, der viel zuzutrauen ist.