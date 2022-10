Tim Minder: «Das war für mich ein Gänsehautmoment»

Der HCD kämpft momentan mit Verletzungssorgen. Mit Thomas Wellinger und Michael Fora fehlten zuletzt zwei gestandene und routinierte Spieler in der Bündner Hintermannschaft. Das eröffnet Chancen für die zweite Garde. Für Spieler, die sonst nur wenig oder gar keine Eiszeit bekommen. Wie zum Beispiel Tim Minder. Er war einer der Profiteure der Verletzungsmisere im HCD. Er kam so am letzten Wochenende gegen die SCRJ Lakers und den SC Bern zu seinen ersten beiden Einsätzen in der obersten Schweizer Spielklasse.