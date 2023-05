Halbe Stunde Verspätung: WM-Abenteuer startet für Hockey-Nationalteam nicht wie gewünscht

Mi. 10.05.2023 - 18:45

Halbe Stunde Verspätung: WM-Abenteuer startet für das Hockey-Nationalteam nicht wie gewünscht

So hat sich das Schweizer Eishockey-Nationalteam den WM-Auftakt nicht vorgestellt. Die Maschine nach Riga hat rund 30 Minuten Verspätung. Um 19.20 soll s los gehen. Rund zweieinhalb Stunden dauert der Flug in die lettische Hauptstadt. Neben der Mannschaft, darunter auch NHL-Stürmer Nino Niederreiter, befindet sich auch der Staff sowie verschiedene Medienschaffende an Board.

Die Zeit am Flughafen vertreiben sich die Spieler ganz unterschiedlich. Goalie Leonardo Genoni etwa hat eine Vierergruppe zum Brändi-Dog-Spiel zusammengetrommelt. Die Bündner Fraktion mit Andres Ambühl, Enzo Corvi und Nino Niederreiter plaudert in einer Ecke.