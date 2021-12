Stransky verlängert beim HC Davos

Der HC Davos verlängert den Vertrag mit dem Tschechen Matej Stransky um ein weiteres Jahr. Dies teilt der HCD am Mittwoch mit. Der 28-Jährige könne sich nicht nur beeindruckend in den Zweikämpfen behaupten, sondern skore auch fast einen Punkt pro Spiel (30 Partien, 13 Tore, 14 Assists) und sei ein wichtiger Part in den Special Teams, so der HCD über den kräftigen Stürmer.