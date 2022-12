Von hier kommt das Team Canada

Funfacts über Kanada



– Kanada ist reich an Ahornbäumen. Das zeigt sich nur schon an der Landesflagge, die ein Ahornblatt ziert. So kommt es, dass Rund 70 Prozent aller Ahornsirups aus Kanada kommen.



– Wie auch in Skandinavien sind Nordlichter auch in einigen Regionen Kanadas zu sehen. Es gibt gar Stimmen, die behaupten, dass das Land in Nordamerika einer der besten Orte sei, um dieses Naturspektakel zu beobachten.



– Eishockey gilt als beliebte Sportart in Kanada, und manche mögen gar behaupten, es sei die Beliebteste. Dem ist jedoch nicht so: Noch populärer ist Golf.