Zweiter Spengler-Cup-Tag: Davos trifft zum Start auf Frölunda

Di. 26.12.2023 - 11:21

Sturm durchkreuzt Anreise von Pardubice

Die gute Nachricht: Alle sechs Teams sind pünktlich für den Spengler-Cup-Starttag in Davos. Der tschechische Vertreter Pardubice musste bei der Anreise allerdings einen ungeplanten Umweg machen. Der Grund: Wegen eines Sturms war der Flughafen in Pardubice geschlossen. Die Mannschaft reiste deshalb im Bus nach Prag. Und flog von dort nach Zürich. Am Montag kam das Team in Davos an. Heute bestreiten die Tschechen das Startspiel gegen Titelverteidiger Ambri-Piotta.