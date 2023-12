Neuer Zuschauerrekord bei Frauenspiel: HCD-Ladies verlieren gegen Ambri

Sa. 30.12.2023 - 12:39

Spengler-Cup-Feeling in einem Meisterschaftsspiel

Die HCD Ladies bestritten im Rahmen des Turniers eine Partie gegen die Frauen von Ambri-Piotta. Damit wurde das Fraueneishockey in der Schweiz erstmals am Spengler Cup in den Fokus gerückt. Die bisherigen zwei Duelle gegen die Tessinerinnen gingen aus Davoser Sicht beide verloren. Zuerst gab es zu Hause Mitte September eine 0:3-Niederlage, dann eine 0:4-Niederlage. Besser aber dennoch enttäuschend lief es den Davoserinnen am Samstag. Einen Tag vor Neujahr gab es für sie zu Hause eine knappe 2:3-Niederlage nach Verlängerung.

Nachdem das Team von Trainerin Andrea Kröni erst in Rückstand geriet, glich Angela Mason für die Davoserinnen in der 14. Minute aus. Es war das 10. Tor für die Kanadierin im Dress der HCD Ladies. Dass die Gastgeberinnen mit einem Unentschieden in die Pause gehen konnten, war unter anderem der starken Leistung von Goalie Caroline Spies zu verdanken. Mehrmals hielt sie ihr Team mit Paraden im Spiel. Für die 21-Jährige war es am Samstag der erste Einsatz gegen die Tessinerinnen.

Während das Mitteldrittel 0:0 endete, brachte Leah Marino die Davoserinnen in der 45. Minute mit einer Einzelaktion erstmals in Führung. Rund zwei Minuten vor Ablauf des letzten Drittels mussten die Davoserinnen in doppelter Unterzahl – Ambri-Piotta ersetze im Powerplay ihren Goalie durch eine sechste Feldspielerin – dann den Ausgleich hinnehmen.

In der Verlängerung klappte es mit dem Siegestreffer für Davos nicht – und das trotz besseren Chancen für die Davoserinnen. Bitter wurde es rund eine Minute vor Schluss, als Davos erneut in Unterzahl spielen musste und die Tessinerinnen dies zum 3:2-Sieg nutzten.

Zuschauerrekord beim Fraueneishockeyspiel

Insgesamt verfolgten das Spiel im Eisstadion Davos 1605 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist gleich zweifach ein Rekord. Denn der bisherige Zuschauerrekord im Schweizer Fraueneishockey lag bei 1279 Fans, welcher beim Spiel zwischen dem EV Zug und Helsinki Ende November aufgestellt wurde. Der Rekord in der höchsten Schweizer Fraueneishockeyliga, Postfinance Women's League, lag zuvor bei 325 Zuschauerinnen und Zuschauern.