Erster Spengler-Cup-Tag: Dieser Musikstar eröffnet das Turnier

Di. 26.12.2023 - 09:11

Remo Forrer eröffnet den Spengler Cup

Um 14.10 Uhr geht es los. Mit der Auftaktpartie zwischen Titelverteidiger Ambri-Piotta und dem tschechischen Vertreter Pardubice. Zuvor wird der Spengler Cup mit einer kleinen Feier eröffnet. Ein Höhepunkt: der Auftritt von Remo Forrer. Der 22-Jährige Ostschweizer gewann 2020 die dritte Staffel der Gesangs-Castingshow The Voice of Switzerland und vertrat die Schweiz beim Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool. Sein Song Watergun war neun Wochen lang auf Rang 2 der Schweizer Hitparade.