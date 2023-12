Ambri muss zum dritten Mal ran: Das sind die Pre-Semifinals von heute

Fr. 29.12.2023 - 08:05

Ambri trifft auf Frölunda

Ab jetzt gilt: Verlieren verboten! Am Freitag stehen in Davos die Pre-Semifinals an. In der Nachmittagspartie trifft Titelverteidiger Ambri auf das noch sieglose Frölunda (1:8 Tore!). Am Abend bekommt des das Team Canada mit dem finnischen Vertreter KalPa Kuopio zu tun. Der HCD und Pardubice stehen erst am Samstag wieder auf dem Eis. Die beiden Gruppensieger sind direkt für die Halbfinals qualifiziert.