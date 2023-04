Dynamo Pardubice wird fünftes Team am Spengler Cup

In der abgelaufenen Saison gewann das Team von Trainer Radim Rulik die Qualifikation und scheiterte in den Play-offs im Halbfinal in sieben Spielen an Trinec. In Pardubice hat es auch Spieler mit HCD-Vergangenheit. So stürmte Robert Kousal von 2016 bis 2018 im Landwassertal. Und Petr Sykora, der mittlerweile für Dynamo als Scout arbeitet, spielte 2008/09 sowie von 2010 bis 2013 für die Bündner.

Noch fehlt ein finnisches Team

Mit der Verpflichtung von Pardubice sind fünf von sechs Positionen für das Turnier in der Altjahreswoche besetzt. Noch wird ein Team aus Finnland dazukommen, das wohl auch schon bald kommuniziert werden dürfte, sobald klar ist, wer in der kommenden Saison in der Champions Hockey League spielen wird und wer nicht.