Spengler Cup 2021 verspricht Spektakel pur

HC Sparta Prag (CZE)

Mit Sparta Prag kommt ein zweifacher Spenglercupsieger zurück nach Davos. Die Titel liegen jedoch schon einige Jahrzehnte zurück (1962 und 1963). Doch noch immer gehört Prag zu den Spitzenteams in Europa. In der vergangenen Saison verpassen sie den tschechischen Play-off-Final nur knapp. In der Saison 2016/17 stiessen sie in der Champions Hockey League bis in den Final vor. Dort verloren sie gegen Frölunda erst in der Verlängerung. Nun kommt es also zum Wiedersehen in Davos.