Spannender Kampf um die Play-off-Plätze

Die National-League-Qualifikation geht an diesem Wochenende in die entscheidende Phase. Je nach Mannschaft sind noch zwei oder drei Spiele zu absolvieren. Während sich Leader Freiburg sowie die Verfolger Zug, Rapperswil und Zürich schon ganz oder so gut wie für die Play-offs qualifiziert haben, tobt zwischen Rang 5 und 8 ein erbitterter Kampf um die letzten zwei Plätze.