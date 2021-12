Skorerlaune beim NHL

Auch Jonas Siegenthaler unterlag mit den New Jersey Devils bei den New York Islanders, und zwar 2:4. Der Zürcher Verteidiger liess sich beim 1:0 von Jesper Bratt (18.) seinen sechsten Assist in der laufenden Qualifikation gutschreiben. Captain Nico Hischier fehlte den Devils aufgrund des Covid-19-Protokolls der NHL. New Jersey kassierte die siebente Niederlage in den vergangenen acht Begegnungen. Die Islanders kamen im achten Heimspiel in ihrer neuen Arena zum ersten Sieg.