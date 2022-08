Simon Knak führt eine Mission an

Es ist für die Junioren-Nationalmannschaft eine beeindruckende Zahl. HCD-Stürmer Simon Knak reist in diesem Jahr bereits zum dritten Mal in seiner noch jungen Karriere an eine U20-Weltmeisterschaft. Bereits im Alter von 17 Jahren war der Zürcher erstmals dabei. «Es macht mich unglaublich stolz, dass ich mein Land schon zum dritten Mal an der U20-WM vertreten darf.» Dabei wäre dies fast nicht möglich gewesen.