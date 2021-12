Sechs Teams in Quarantäne, HCD mit 26 Fällen

So der Fall in Zug, wo bisher sechs Spieler positiv auf Corona getestet wurden. Die Spieler seien in Zug alle geimpft und hätten keine oder nur leichte Symptome, wie der EVZ schreibt. Ähnlich ist die Situation beim HC Lugano, wo ebenfalls sechs positive Tests festgestellt wurden. Es seien bei den betroffenen Spielern keine nennenswerten Symptome aufgetreten. Trotzdem ordnetet der Tessiner Kantonsarzt eine Quarantäne fürs ganze Team an, wie der HCL mitteilt. Die Rapperswil-Jona Lakers haben bisher keine Angaben gemacht darüber, wie viele Spieler positiv getestet wurden und ob sie Symptome zeigen. Angesichts der vielen Quarantäneanordnungen für ganze Teams vonseiten der Kantonsärzte scheint die 12+1-Regelung eine rein theoretische Lösung zu sein, die in der Praxis wohl selten zum Einsatz kommen dürfte.