SCRJ-Trainer Hedlund: «Der ganze Druck lastet auf Davos»

mit Stefan Hedlund sprach Silvano Umberg

Vor Jahresfrist waren die Lakers unter Stefan Hedlunds Vorgänger Jeff Tomlinson nach Platz 10 in der Qualifikation via Pre-Play-offs bis in den Halbfinal vorgestossen. Nun steigen die Rosenstädter als fast schon sensationeller Quali-Vierter direkt in den Viertelfinals in die Meisterschaftsentscheidung ein, haben in der Serie gegen den HC Davos (Quali-Fünfter) sogar den Heimvorteil auf ihrer Seite. Für Hedlund ist das aber alles kein Grund, abzuheben. Er sieht sein Team gegen die Bündner sogar als klarer Underdog.