Schweizer Eishockeyteam macht vor der WM einen Abstecher nach New Glarus

von Jarryd Lowder

Am Pfingstmontag, 6. Juni, beginnt die Eishockey-Weltmeisterschaft der Top-Division der unter 18-jährigen Frauen. Diese U18-WM wird von der International Ice Hockey Federation IIHF organisiert, im US-Bundesstaat Wisconsin in den Städten Madison und Middleton ausgetragen und dauert bis zum 13. Juni. Auch das Schweizer U18-Eishockey-Nationalteam der Frauen nimmt daran teil. Am Donnerstag hat es New Glarus besucht, das nur rund 35 Kilometer von den Austragungsorten entfernt liegt und etwas heimatliche Gefühle aufkommen liess.