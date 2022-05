Schweiz ist auf Kurs – nun wartet Kanada

Es war ein happiges Programm, das die Schweizer Nationalmannschaft an der WM in Helsinki zuletzt abspulte. In fünf Tagen absolvierte die Mannschaft von Patrick Fischer vier Spiele. Und die Ausbeute lässt sich sehen. Die Schweiz gewann diese Spiele allesamt, mit einem Gesamtskore von 19:7 ist sie locker auf Kurs in Richtung Viertelfinale.