Schmutz trifft zum Anschluss – Davos ist wieder dran

So, das wars vom zweiten Drittel. Davos 1, Fribourg 2. Viele Chancen für den HC Davos, die Bündner hatten das Spiel über weite Strecken im Griff. Freiburg zeigt sich aber eiskalt und erzielt mit der einzig guten Chance den zweiten Treffer. Der HCD probierte immer wieder und wurde in der 40. Minute durch Julian Schmutz belohnt. An die Leistung der letzen Minuten kann man anknüpfen. Das Tor dürfte zudem viel Mut fürs letze Drittel geben. Wir hören uns in 18 Minuten wieder für ein hochspannendes Schlussdrittel.