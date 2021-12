Robert Mayer und HCD trennen sich

In dieser Saison erhielt Mayer das Vertrauen nicht mehr und kam nicht mehr zum Einsatz. Seit dem 23. September 2021 und vorläufig bis Ende Januar 2022 ist der 32-Jährige an die SCL Tigers ausgeliehen. Robert Mayer und der Hockey Club Davos haben sich nun auf eine Vertragsauflösung per Ende dieser Saison 2021/22 geeinigt, wie der HCD am Mittwoch mitteilt.