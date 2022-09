Auf ins Abenteuer: 2009 wechselt Büeli in die USA zu den New York Rangers. In der NHL kommt der Bündner aber nie zu einem Einsatz, stattdessen spielt er die Saison bei den Hartford Wolf Pack in Connecticut. In der Folgesaison wechselt Ambühl zu den ZSC Lions und wird mit den Zürchern 2012 Schweizer Meister.

Bild Keystone