Plötzlich ein Spitzenteam?

Der Blick geht einmal hoch zur Decke. Dann wieder runter Richtung Boden. Janick Steinmann setzt zu einer Antwort an, stoppt dann wieder. Eloquent hatte der Sportchef der Rapperswil-Jona Lakers zuvor die Fragen des Journalisten beantwortet. Jetzt aber wirkt er für einen kurzen Augenblick überrumpelt. Ob die Lakers denn nun, nach der Play-off-Halbfinalqualifikation im vergangenen Frühling und dem 4. Platz in der vor wenigen Tagen zu Ende gegangenen Qualifikation der National League, ein Spitzenklub seien? Für einen Moment also sucht Steinmann nach den richtigen Worten. Findet sie.