Play-off-Revanche und der Klassiker

Noch ist es nicht lange her, seit sich der HCD und die Lakers einen epischen Kampf lieferten. Im Play-off-Viertelfinale der letzten Saison trafen die beiden Ostschweizer Teams aufeinander. Es war ein spektakulärer Schlagabtausch über sieben Spiele, in dem der HCD trotz eines 0:3-Rückstands die Serie noch drehen konnte und mit einem 3:1-Sieg im siebten Spiel in Rapperswil in den Halbfinal einzog. Dieses Duell schrieb so einige Geschichten auf beiden Seiten.