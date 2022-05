Patrick Fischer: «Es ist, als würdest du an eine Sekprüfung gehen»

Nun geht es für die Schweizer Nationalmannschaft in Finnland um die Wurst. Am Donnerstagabend (19.20 Uhr Schweizer Zeit) spielt die Schweiz in Helsinki im WM-Viertelfinal gegen die USA um den Einzug in den Halbfinal. Die Ausgangslage nach der Gruppenphase spricht klar für die Schweiz. Während die «Eisgenossen» alle sieben Spiele gewannen, taten sich die USA in der stärkeren Gruppe B schwer. Die Amerikaner gewannen zwar gegen Schweden, verloren aber gegen Tschechien und Finnland und besiegten Österreich erst in der Verlängerung.