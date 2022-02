Olympia als letztes grosses Hurra?

Das Stichwort «Sotschi 2014» reicht und die Erinnerungen sind sofort wieder präsent. «Für solche Emotionen spiele ich Eishockey», sagt Evelina Raselli. Oder: «Es war ein Traum, der damals in Erfüllung ging.» Acht Jahre ist es her, als das Schweizer Frauen-Eishockeynationalteam mit der Stürmerin aus dem bündnerischen Le Prese in Sotschi sensationell zu Olympiabronze stürmte – die erste Eishockey-Olympiamedaille für die Schweiz seit 1948, als das Team um den legendären Davoser «ni-Sturm» mit Ferdinand und Hans Cattini sowie Bibi Torriani in St. Moritz ebenfalls Bronze gewann.