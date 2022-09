Nussbaumer bleibt vier weitere Jahre in Davos

Mit Nussbaumer bindet der HCD einen jungen Spieler an sich, der im Januar 2021 im Rahmen eines Trades vom EHC Biel nach Davos kam. Der 22-Jährige gab bereits mit 16 Jahren sein Debüt in der National League und wurde 2019 von den Arizona Coyotes gedraftet. Der gebürtige Jurassier hinterliess auch beim HCD einen guten Eindruck und machte seit seinem Wechsel immer mehr Fortschritte. In diesem Jahr gehört er gar der Davoser Powerplay-Formation an.