Nino Niederreiter wird 30 Jahre alt

1. Sein Spitzname lautet «El Niño», was soviel bedeutet wie «Das Kind» oder «der Kleine».

2. Der Bündner wurde in Chur geboren.

3. Bei den Nashville Predators wird Niederreiter die Nummer 22 tragen.

4. Am liebsten spielt Nino auf dem Flügel.

5. In Carolina bekam Nino aufgrund seiner aufgestellten Art den Spitznamen «Bubbsy», abgeleitet von «Buddy».

6. Niederreiter wurde im Jahre 2010 von den New York Islanders in der ersten Runde und an fünfter Stelle gedrafted.